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Поезд Киев - Вена запустят 10 декабря

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Австрийские федеральные железные дороги внесли в систему бронирования новый беспересадочный поезд сообщением Киев-Львов-Будапешт-Вена.

Об этом говорится на официальном сайте Австрийских федеральных железных дорог, сообщает Экономическая правда.

Согласно информации на сайте австрийской ж/д компании, поезд (очевидно, речь идет о прицепном вагоне или вагонах) на данном маршруте должны запустить с 10 декабря текущего года.

Из Киева он будет отправляться в 14:07, прибывать во Львов в 19:50 и отправляться оттуда в 21:00, в Вену поезд прибудет в 11:21 следующего дня. По пути следования поезд также будет посещать Будапешт, где предусмотрена 20-минутная остановка.

В обратном направлении из Вены поезд будет отправляться в 16:42, прибывать во Львов - в 10:10, отправляться оттуда в 11:27, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 17:11.


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