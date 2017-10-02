В Запорожье расстреляли внедорожник

Сегодня в центре Запорожья неизвестные расстреляли автомобиль Subaru Forester.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, пишет LIGA.net

"Инцидент произошел около 10:00. Неизвестные в результате стрельбы повредили правое заднее крыло автомобиля, в котором находился водитель 1968 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, водитель выезжал из своего дома и передвигался в сторону улицы Нижнеднепровская. Он не получил никаких ранений и травм.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

"Продолжаются следственные действия по поиску злоумышленников и оружия, из которого были произведены выстрелы", - уточнили в пресс-службе.