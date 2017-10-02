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Сборная Украины проведет товарищеский матч против Словакии

Вчера, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

Сборная Украины 10 ноября проведет товарищескую игру против Словакии.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Украинцы станут хозяевами поединка. Место проведения матча определится позже. В групповом этапе отбора на чемпионат мира 2018 года словаки заняли второе место в группе, пропустив вперед Англию и опередив Шотландию, Словению, Литву и Мальту.

Впрочем, "бело-синие" стали худшими среди вторых команд и не попали в стыковые матчи.   Сборные Украины и Словакии играли в одной группе отбора на ЧЕ-2016. Тогда в Киеве на "Олимпийском", 8 сентября 2014 года "сине-желтые" проиграли со счетом 0: 1. Ровно через год в словацкой Жилине команды сыграли 0:0.

В общем, история противостояний Украины и Словакии насчитывает пять встреч: три из них завершились вничью, один - поражением и одна - победой нашей сборной.


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