Сборная Украины проведет товарищеский матч против Словакии

Сборная Украины 10 ноября проведет товарищескую игру против Словакии.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Украинцы станут хозяевами поединка. Место проведения матча определится позже. В групповом этапе отбора на чемпионат мира 2018 года словаки заняли второе место в группе, пропустив вперед Англию и опередив Шотландию, Словению, Литву и Мальту.

Впрочем, "бело-синие" стали худшими среди вторых команд и не попали в стыковые матчи. Сборные Украины и Словакии играли в одной группе отбора на ЧЕ-2016. Тогда в Киеве на "Олимпийском", 8 сентября 2014 года "сине-желтые" проиграли со счетом 0: 1. Ровно через год в словацкой Жилине команды сыграли 0:0.

В общем, история противостояний Украины и Словакии насчитывает пять встреч: три из них завершились вничью, один - поражением и одна - победой нашей сборной.