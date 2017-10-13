Парасюк под Радой ударил ногой Гелетея

У здания Верховной Рады, где проходит митинг оппозиции, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой начальника УГО Валерия Гелетея

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Сегодня, 17 октября, в Киеве под стенами ВР проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд