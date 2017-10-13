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Порошенко предлагает Раде внести изменения в Конституцию по депутатской неприкосновенности

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №7203, внесенный сегодня в Раду.

"Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности", - говорится в пояснительной записке. Как предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

 "По состоянию на этот час зарегистрирован законопроект по инициативе 130 депутатов и сегодня внесен и зарегистрирован в ВРУ законопроект под авторством президента об отмене депутатской неприкосновенности. Ни один из этих законопроектов на сегодня не имеет решения комитета", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Председатель парламента поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть оба законопроекта, после чего они будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал. По словам Парубия, депутатская неприкосновенность не может существовать в том виде, в котором она существует сейчас.


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