Украина может получить очередной транш МВФ в этом году

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Киев может получить очередной кредитный транш МВФ до конца этого года.

«Мы ожидаем транш до конца года», - сказал Данилюк 15 октября во время брифинга в Вашингтоне по итогам переговоров с руководством МВФ, передает Радио Свобода.

По его словам, это будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения. Во время переговоров, отметил Данилюк, был достигнут определенный прогресс в этом отношении, но конкретных договоренностей еще нет. «Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются», - отметил украинский министр.

В МВФ пока не комментировали результатов этих переговоров.