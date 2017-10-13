СБУ заявила о готовящихся провокациях в отношении культовых сооружений УПЦ МП в Киеве

Служба безопасности Украина принимает исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви (МП) в Киеве с целью дестабилизации обстановки в столице и в стране в целом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве", - говорится в сообщении.

СБУ официально заявляет, что "за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого «Комитета спасения Украины», которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции Достоинства и развязывание военной агрессии РФ против Украины".

По оперативным данным СБУ, к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных отечественных общественных организаций, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов.

"Служба безопасности Украины будет принимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом", - говорится в заявлении.