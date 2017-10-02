На Одесчине возле воинской части задержали 4 мужчин

В Белгород-Днестровском районе Одесской области военный патруль задержал гражданских местных жителей вблизи воинской части с целью проверки личности, сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных Сил Украины со ссылкой на информацию Военной службы правопорядка.

«Около 20:28 вблизи воинской части дежурным подразделением и командиром воинской части были задержаны 4 гражданских лица на автомобиле «ВАЗ», которые приблизились к запрещенной зоне. На требование остановиться не реагировали и пытались убежать. Документов при себе не имели», - говорится в справке ВСП.

Отмечается, что задержанных передали сотрудникам Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции, осмотрели транспортное средство и выяснили обстоятельства происшествия.

«Военная служба правопорядка обращается к гражданам Украины с просьбой соблюдать установленные правила нахождения и поведения вблизи военных частей, чтобы избежать подобных недоразумений. Все военные части являются объектами усиленной охраны», – сказано в сообщении.