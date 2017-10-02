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Во Львовской области открыли медвежий приют

Вчера, 16:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Яворовском районе Львовской области открыли медвежий приют "Домажир".

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

Целью этого рекреационного центра является помощь медведям, которых будут забирать из отелей, ресторанов, передвижных зоопарков и цирков для реабилитации и восстановления здоровья животных.

"В "Домажир" условия содержания животных максимально приближены к естественным и соответствуют физиологическим и поведенческим потребностям животных. На территории приюта есть место для купания, берлога для отдыха и специальные игрушки для развития четвероногих. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс кв м", - говорится в сообщении.

Общая площадь территории приюта - более 200 тысяч кв. м.

Сейчас в приюте находятся шесть медведей, а весной "Домажир" сможет принять еще 12 животных. Приют могут посещать туристы и понаблюдать за тем, как живут бурые медведи в живой природе.


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