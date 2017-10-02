В Киеве поймали на взятке чиновника НАН Украины

Киевской местной прокуратурой № 3 разоблачен во взяточничестве руководитель ГП «Органическая химия» Национальной академии наук Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По данным правоохранителей, задержанный требовал от столичного предпринимателя ежемесячно платить ему денежные средства в сумме 3,5 тыс. гривен за использование одного из помещений государственного предприятия под размещение СТО.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт получения указанным должностным лицом денежных средств.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Рассмотрение ходатайства об отстранении его от должности в настоящее время продолжается.