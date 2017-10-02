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ГПУ вызывает на допрос Януковича и Захарченко по делу о похищении человека

Вчера, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Генпрокуратура вызывает беглого экс-президента Виктора Януковича и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко на допрос по делу о незаконном лишении свободы архиепископа Александра (Драбинко). Соответствующие повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

"Янукович Виктор Федорович, 1950 г. р., согласно требований ст. 133, 135 УПК Украины, вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11:30 в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого", - указано в повестке.

Также на допрос вызван экс-глава МВД Виталий Захарченко.

"Захарченко Виталий Юрьевич, 1963 г.р. в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться «17» октября 2017 в «09» часов. «30» мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого". - говорится в повестке. 

Как сообщалось ранее, ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание и арест Захарченко, а в июле – на проведение в его отношении заочного досудебного расследования


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