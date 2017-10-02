Гройсман объяснил, почему в Украине растут цены

В Украине нет серьезных предпосылок для роста цен, подорожание продуктов было вызвано стечением нескольких факторов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 5 канал.

"Я не вижу никаких предпосылок к тому, что что-то будет расти. У нас были рост на овощи и фрукты, так как в стране не было урожая достаточного. Почитайте экспертов, не такие урожаи, поэтому цены поднялись", - заявил премьер.

По словам Гройсмана рост цен в 2017 г. произошел также из-за возросшего экспорта.

"Цены поднялись еще потому, что мы начали быть страной-экспортером, начали наши продукты продавать за границу", - сказал он

Премьер прогнозирует, что в 2018 г. цены будут расти меньшими темпами, чем в 2017 г.