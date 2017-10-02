Гройсман объяснил, почему в Украине растут цены

Гройсман объяснил, почему в Украине растут ценыСегодня, 11:33
В Украине нет серьезных предпосылок для роста цен, подорожание продуктов было вызвано стечением нескольких факторов.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 5 канал.
"Я не вижу никаких предпосылок к тому, что что-то будет расти. У нас были рост на овощи и фрукты, так как в стране не было урожая достаточного. Почитайте экспертов, не такие урожаи, поэтому цены поднялись", - заявил премьер.
По словам Гройсмана рост цен в 2017 г. произошел также из-за возросшего экспорта.
"Цены поднялись еще потому, что мы начали быть страной-экспортером, начали наши продукты продавать за границу", - сказал он
Премьер прогнозирует, что в 2018 г. цены будут расти меньшими темпами, чем в 2017 г.