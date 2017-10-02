В Ужгороде произошла стрельба, есть раненый

В Ужгороде произошла перестрелка, в результате которой ранен мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вчера, 12 октября, около 4 часов утра к ужгородским правоохранителям поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что по улице Льва Толстого слышал звуки, похожие на выстрелы.

"На месте происшествия по указанному адресу полицейские обнаружили пистолет "Zoraki" с четырьмя патронами, а также следы крови. В ходе расследования работники полиции установили, что в результате инцидента пострадал 27-летний житель села Ключарки Мукачевского района. В настоящее время он находится в больнице" , - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и устанавливают лиц, причастных к происшествию.