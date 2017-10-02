Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на замглавы Одесского облсовета

Прокуратура, полиция и Служба безопасности Украины в ходе совместной спецоперации задержали подозреваемых в покушении на замглавы Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области. Сообщается, что правоохранители задержали двух человек, предположительно, самого стрелка и его сообщника. В ходе расследования провели более 30 обысков, в том числе помещений возможных фигурантов, в ходе которых изъяли малокалиберное оружие.

По предварительным выводам специалистов, именно оно является орудием покушения. Кроме того, установили местонахождение автомобиля, который злоумышленники использовали для подготовки к покушению. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, а также об избрании меры пресечения.