Стоимость Bitcoin установила новый рекорд

Стоимость криптовалюты Bitcoin во второй раз превысила 5 тыс. долларов и установила новый рекорд курса. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, курс Bitcoin сегодня, 12 октября 2017 года, второй раз в истории превысил отметку в 5 тыс. долларов. На текущий момент капитализация Bitcoin составляет более 84,7 млрд долларов, сообщает рбк Украина

Согласно данным CoinDesk, курс самой известной криптовалюты превысил 5100 долларов и на максимуме достигал 5167 долларов, продемонстрировав резкий скачек курса вверх.

Отметим, ранее курс Bitcoin достигал уровня 5 тыс. долларов 2 сентября, однако затем начался спад. Курс второй по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum составляет 307 долларов.