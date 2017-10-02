В Украину прибыла вторая партия антрацита из США

В "Морской торговый порт "Южный" прибыла вторая партия антрацита из Соединенных Штатов Америки для ОАО "Центрэнерго" в размере 60 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "МТП "Южный" в Facebook.

"МТП "Южный" сегодня выполняет условия договоров с грузовладельцами и поручения Министерства инфраструктуры. Первый балкер с американским углем разгружен в сентябре за рекордные 44 часа. Еще за 21 сутки завершены загрузки вагонов для ТЭС. За 9 месяцев на склады украинских электростанций отправлено 540 000 тонн антрацита.

В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 000 тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", - отметил и.о. директора предприятия Виталий Жуковский.