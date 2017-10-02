Сегодня, 12 октября 2017 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали вероятного фигуранта "газового дела".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали предполагаемого участника преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", который скрывался от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года", - сказано в сообщении.

Так, задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч .2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

В частности, речь идет об: участии в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенное в составе преступной организации; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательстве. Указано, что пока задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.