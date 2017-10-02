В Киеве создают сквер имени Немцова

Один из скверов Киева в ближайшем времени могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, которого убили в феврале 2015 года в Москве.

Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" мэр Киева Виталий Кличко, - сообщает пресс-служба мэрии.

"Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения. То, что произошло с Немцовым, - это российские реалии, когда убивают людей, имеющих альтернативное мнение. Уверен, что это было политическое убийство за его взгляды и критику власти", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной. И теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

"Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", - отметил мэр.