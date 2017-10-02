Крымскому экс-депутату грозит тюрьма за содействие аннексии

Экс-депутату Верховной Рады АР Крым грозит до 15 лет тюремного заключения по обвинению в содействии оккупации Крымского полуострова государством-агрессором Россией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Согласно сообщению, следствием получены "неопровержимые доказательства" того, что в марте 2014 года обвиняемая "оказала помощь и способствовала оккупации Крыма".

"В частности, при ее непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование Республика Крым", - отметили в прокуратуре.

Действия экс-депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена), обвинительный акт против нее уже передан в суд.

"Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.