Свитолина попала в две номинации WTA по итогам года

Женская теннисная ассоциация объявила имена кандидатов, которые будут претендовать на награды в пяти категориях.

Об этом сообщается на сайте организации Голосование будет проводиться среди международных теннисных СМИ, которые смогут отдать по одному голосу в каждой из номинаций.

Голосование продлится до 16 октября, а победительницы будут названы перед стартом Итогового турнира в Сингапуре, который начинается 22 октября.

В двух из пяти ниже представленных номинаций победу может одержать Элина Свитолина, которая в этом году выиграла пять титулов, что является лучшим показателем сезона, и установила украинский рекорд в мировом теннисном рейтинге, заняв третье место.

Теннисистка года: Симона Халеп (Румыния) Гарбинье Мугуруса (Испания) Елена Остапенко (Латвия) Плишкова (Чехия) Элина Свитолина (Украина) Винус Уильямс (США)

Пара года: Мартина Хингис (Швейцария) и Чжань Юнжань (Тайвань) Екатерина Макарова и Елена Веснина (Россия) Бетани Маттек-Сэндс (США) и Люси Шафаржова (Чехия)

Прогресс года (теннисистки, которые входят в топ-100 и значительно улучшили свои результаты в этом году): Каролин Гарсия (Франция) Младенович (Франция) Елена Отапенко (Латвия) Элина Свитолина (Украина) Вандевеге (США)

Новичок года (теннисистки, которые дебютировали в Топ-100 или отлично зарекомендовали себя в течение сезона): Кэтрин Беллис (США) Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) Элис Мертенс (Бельгия) Маркета Вондроушова (Чехия)