В Киеве злоумышленники похитили из банковских ячеек около 350 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Злоумышленники похитили около 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках из депозитных ящиков финансового учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, о пропаже вещей и денег из ячейки одного из банков в Подольском районе столицы правоохранителям сообщили в начале октября 2017 года. Пострадавшим оказался 54-летний предприниматель, который хранил в банке 42 тыс. долларов, 5 тыс. евро и килограмм золота в маленьких слитках.

Кроме того, с аналогичным сообщением в полицию обратился еще один клиент финучреждения - 42-летний житель Киева, из ящика которого исчезли 25 тыс. долларов, 40 тыс. евро и 360 фунтов стерлингов. Сообщается, что всего в полицию поступило три сообщения о краже в финансовом учреждении. Еще одной жертвой преступления стал житель Киевской области.