Отопительный сезон в Запорожье может начаться только в ноябре

Отопительный сезон в Запорожье может начаться в ноябре.

Об этом заявил начальник концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек, сообщает "Первый Запорожский".

"Мы смотрим на погодные условия. По предварительным данным, вполне может быть, что тепло продержится до конца месяца и отопление мы включим с начала ноября. При этом в бюджетных учреждениях отопление мы готовы включать с 16-17 октября", - заявил Грек.

Кроме того, по словам чиновника, на сегодня к отопительному сезону не готовы 130 жилых домов, которые еще остаются незаполненными водой, остальные дома - готовы.