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МВД направило обращение в Интерпол из-за политического преследования украинцев в РФ

Сегодня, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство внутренних дел Украины направило обращение в Интерпол из-за политического преследования украинцев в Российской Федерации.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В связи с очередной провокацией России МВД Украины направило обращение к генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной механизмов МОКП - Интерпол для политического преследования граждан Украины", - отметил Аваков.

Так, Аваков прокомментировал информацию российских СМИ о международном розыске ряда граждан Украины, в том числе народного депутата Владимира Парасюка. Как отметил Аваков, Интерпол, согласно уставу, не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера


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