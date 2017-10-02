В Кривом Роге маршрутка врезалась в электроопору и перевернулась, есть погибший

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня, 11 октября 2017 года, маршрутка врезалась в электроопору и перевернулась, в результате чего пострадали 6 человек.

Об этом сообщает местное издание 0564.

"В среду, 11 октября, после полудня маршрутка въехала в столб и перевернулась", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, по словам очевидцев, в аварию попала маршрутка №307 (Юбилейная - Кривой Рог Главный), которая совершала рейс на ж/д вокзал. Автобус с пассажирами врезался в электроопору на улице Кокчетавской.

"В результате пострадали 6 пассажиров маршрутки. Их из салона доставали правоохранители, предварительно выбив стекла. При этом электроопора свалилась на проезжую часть, преградив проезд транспорта", - говорится в сообщении. На данный момент на месте аварии работает полиция и сотрудники "скорой помощи". Кроме того, по информации 1kr.ua, один из пострадавших в ДТП пассажиров скончался в больнице.