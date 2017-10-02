Задержаны двое граждан, готовивших теракты в Мариуполе

9 октября Служба безопасности Украины задержала 2 граждан, которые готовили теракты в Мариуполе.

Об этом на брифинге 11 октября заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По его словам, они готовили ряд терактов, первый из которых планировалось провести на железнодорожном вокзале в отношении пассажиров поезда «Мариуполь-Киев».

Злоумышленники действовали по заказу «МГБ ДНР».

По словам Грицака, они были задержаны при закладке взрывного устройства в одном из помещений железнодорожного вокзала в Мариуполе. Ввзрывное устройство из двух противопехотных осколочных мин МОН-50, оборудованное средством дистанционного подрыва было обезврежено.

По первым показаниям задержанных, в дальнейшем они должны были подорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в мирных регионах Донецкой области.

Также в СБУ показали фото обезвреженного взрывного устройства.