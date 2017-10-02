Под Калиновкой произошла авария с участием БТР, есть пострадавший

Под Калиновкой произошла авария с участием БТР, есть пострадавшийСегодня, 12:23
В Калиновском районе Винницкой области произошла авария с участием военного бронетранспортера, в результате которой есть пострадавший.
Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.
Сообщается, что сегодня БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир-Могилев-Подольский, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Пежо Эксперт", в результате чего произошло столкновение.
Пострадавший водитель легкового авто доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы.
По данному факту открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы.