Под Калиновкой произошла авария с участием БТР, есть пострадавший

В Калиновском районе Винницкой области произошла авария с участием военного бронетранспортера, в результате которой есть пострадавший.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Сообщается, что сегодня БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир-Могилев-Подольский, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Пежо Эксперт", в результате чего произошло столкновение.

Пострадавший водитель легкового авто доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы.

По данному факту открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы.