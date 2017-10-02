» » В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гаражеМужчина получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что 9 октября в 11:19 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Савелия Свидерского в Краматорске Донецкой области. По указанному адресу были направлены дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию спасатели выяснили, что пожар происходит в гараже.

"На месте происшествия был выявлен владелец, мужчина 1956 года рождения, который пытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги рук и лица. Пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение Центральной районной больницы Краматорска с диагнозом - ожоги рук и лица III степени в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар об 11:54 и ликвидировали - в 12:16. Причина возгорания устанавливается специалистами.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:34

ООН: Четыре миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Сегодня, 14:11

В ВР подан акт о признании добробатов участниками боевых действий

Сегодня, 13:59

РФ выступила против миротворцев по всему Донбассу

Сегодня, 13:12

В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных

Сегодня, 13:03

На Луганщине «бронеснайперы» соревновались на меткость (фото)

Сегодня, 12:54

Матиос: Судебная реформа поставит крест на наказании боевиков из ОРДЛО и чиновников-беглецов

Сегодня, 12:48

Оккупанты готовят провокации против ВСУ при поддержке российской стороны СЦКК

Сегодня, 12:20

Суд признал Буткова незаконным секретарем Северодонецкого горсовета

Сегодня, 11:50

Луганская таможня ГФС отчиталась о результатах работы за январь-сентябрь

Сегодня, 11:40

В Луганской области СБУ обнаружила тайник боевиков

Сегодня, 10:56

На пожаре в Новопсковском районе погиб мужчина

Сегодня, 10:34

Закон о пенсионной реформе опубликовали в «Голосе Украины»

Новости Украины:

Сегодня, 14:43

В ГМС объяснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов

Сегодня, 14:00

В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций

Сегодня, 13:19

Во Львове и Луцке начался отопительный сезон

Сегодня, 12:54

Матиос: Судебная реформа поставит крест на наказании боевиков из ОРДЛО и чиновников-беглецов

Сегодня, 12:23

Под Калиновкой произошла авария с участием БТР, есть пострадавший

Сегодня, 11:59

В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Сегодня, 11:36

В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший

Сегодня, 11:04

Вспышки АЧС зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях

Сегодня, 10:48

В Киеве умер болельщик во время футбольного матча с Хорватией

Сегодня, 10:25

ЕС готов помочь Украине с отбором судей в антикоррупционный суд

Сегодня, 09:44

Пономарев: РФ может выдать заказчика убийства Вороненкова

Вчера, 18:01

Правоохранители разоблачили банду, совершившую нападение на автобус в Херсонской области

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 