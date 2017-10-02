В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Мужчина получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что 9 октября в 11:19 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Савелия Свидерского в Краматорске Донецкой области. По указанному адресу были направлены дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию спасатели выяснили, что пожар происходит в гараже.

"На месте происшествия был выявлен владелец, мужчина 1956 года рождения, который пытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги рук и лица. Пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение Центральной районной больницы Краматорска с диагнозом - ожоги рук и лица III степени в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар об 11:54 и ликвидировали - в 12:16. Причина возгорания устанавливается специалистами.