Вспышки АЧС зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях

В Житомирской и Полтавской областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, 5 октября в Житомирской области в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. Головки было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.

Кроме того, в Полтавской области 7 октября на территории охотничьего угодья КРГО "Докучаевский охотник" был обнаружен труп дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней. В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.