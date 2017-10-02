» » Госохрана попросит Раду запретить нардепам проносить оружие в парламент

Госохрана попросит Раду запретить нардепам проносить оружие в парламент

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

Управление государственной охраны попросит Верховную Раду Украины запретить народным депутатам проносить оружие и боеприпасы в здание парламента.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления Валерий Гелетей.

По словам Гелетея, на сегодня действует постановление от 1995 года, которое запрещает пронос оружия, однако статус нардепов не запрещает этого. "В Управлении государственной охраны инициировано письмо-обращение о том, чтобы нардепы приняли соответствующее решение о запрете заносить в сессионный зал все запрещенные вещи", - отметил Гелетей и назвал инцидент с дымовой шашкой в Раде "негативным примером".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:49

Российско-оккупационные группировки 5 раз обстреливали позиции украинской армии

Сегодня, 18:21

Лутковская встретилась с российским военным Агеевым

Сегодня, 17:58

СММ ОБСЕ подтвердила 15 погибших и пострадавших среди гражданского населения

Сегодня, 17:03

ОБСЕ зафиксировала более 2 тыс. нарушений прекращения огня на Донбассе за неделю

Сегодня, 16:49

В Северодонецке курсируют всего 10 автобусов приспособленных для посадки инвалидов

Сегодня, 16:11

Президент: Проголосованные законопроекты по Донбассу защищают национальные интересы Украины

Сегодня, 15:54

Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу

Сегодня, 15:29

В Северодонецке автомобилист сбил 8-летнего ребенка

Сегодня, 14:27

Шквальный ветер накроет пол Украины

Сегодня, 13:37

С начала года зафиксировано более 70 случаев применения беспилотников возле воинских частей

Сегодня, 12:58

За сутки в АТО погибших нет

Сегодня, 12:42

В России сфабриковали новые дела против военных сил АТО

Новости Украины:

Сегодня, 18:18

Нефтяное пятно в Каховском водохранилище ликвидировано

Сегодня, 17:37

Госохрана попросит Раду запретить нардепам проносить оружие в парламент

Сегодня, 17:24

Киевсовет предлагает создать зоополицию

Сегодня, 16:44

В Киеве проректор университета незаконно присвоила 700 тыс грн

Сегодня, 16:13

В Мариуполе переселенцам предлагают пройти краткосрочные курсы переквалификации

Сегодня, 15:51

В Херсонской области зафиксирована вспышка АЧС

Сегодня, 15:31

В Киеве дети отравились бесплатным майонезом

Сегодня, 14:27

Шквальный ветер накроет пол Украины

Сегодня, 13:38

Жительнице Бахмута грозит до 10 лет за решеткой за проведение "референдума" в 2014 году

Сегодня, 12:59

В Львовской области из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

Сегодня, 12:38

В Одессе пойман на взятке чиновник Укртрансбезопасности

Сегодня, 11:58

СБУ предлагает наказывать политиков и чиновников за посещение РФ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 