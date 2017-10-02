Госохрана попросит Раду запретить нардепам проносить оружие в парламент

Управление государственной охраны попросит Верховную Раду Украины запретить народным депутатам проносить оружие и боеприпасы в здание парламента.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления Валерий Гелетей.

По словам Гелетея, на сегодня действует постановление от 1995 года, которое запрещает пронос оружия, однако статус нардепов не запрещает этого. "В Управлении государственной охраны инициировано письмо-обращение о том, чтобы нардепы приняли соответствующее решение о запрете заносить в сессионный зал все запрещенные вещи", - отметил Гелетей и назвал инцидент с дымовой шашкой в Раде "негативным примером".