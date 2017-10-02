В Киеве проректор университета незаконно присвоила 700 тыс грн

Проректора одного из киевских университетов будут судить за присвоение 700 тысяч гривень государственных средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Обэтом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По версии правоохранителей, подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. "На основании этих документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено свыше 700 тыс грн", - говорится в сообщении.

По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Также она была отстранена от должности.