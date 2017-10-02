В Мариуполе переселенцам предлагают пройти краткосрочные курсы переквалификации

Благотворительный фонд "Каритас Мариуполь" предлагает переселенцам пройти курсы переквалификации в рамках проекта "Профессия для новой жизни. Индивидуальные гранты на переподготовку", - сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Отмечается, что фонд оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам и местным жителям (с критериями уязвимости), пострадавшим от конфликта на Востоке Украины и которые желают получить новую профессию, знания и навыки, повысить квалификацию для дальнейшего трудоустройства.

Задачей проекта является организация краткосрочных (до 3-х месяцев) курсов по переквалификации или повышающих квалификацию для кандидатов с целью дальнейшего их трудоустройства по освоенной специальности.

Индивидуальные гранты на переподготовку - это оплата краткосрочных переобучающих или повышающих квалификацию курсов для кандидатов, прошедших конкурсный отбор и ставших участниками программы.

Целевая аудитория проекта - это лица трудоспособного возраста 18-60 лет:

- желающие изменить квалификацию в связи с трудностями трудоустройства в местах переселения по причине низкого спроса на специалистов определенного профиля;

- желающие повысить квалификацию в рамках существующей профессии.

Отмечается, что кандидаты не должны быть трудоустроены на момент прохождения курсов.

Перечень предлагаемых курсов: компьютерные курсы; курсы фотографа и постобработки фото; курсы массажа; курсы бухгалтера; курсы косметолога; курсы маникюра/педикюра; курсы парикмахера; наращивание ресниц.

Продолжительность проекта: до 30 ноября.

Обратиться можно по адресу БФ "Каритас Мариуполь" ул. Итальянская, 90, контактные телефоны: (067) 644-07-27; (050) 359-65-59.