Жительнице Бахмута за проведение незаконного "референдума" в 2014 году грозит срок до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Службы безопасности Украины завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что в 2014 году, когда незаконные вооруженные формирования контролировали Артемовск (ныне - Бахмут) и объявили о проведении незаконного "референдума" о признании самостоятельности террористической организации "ДНР", 56-летняя местная жительница согласилась на предложение возглавить одну из "участковых избирательных комиссий".

"Под председательством указанного лица в помещении общеобразовательной школы № 5 были установлены места для голосования, подготовлены урны, бюллетени и т.д., а по завершению так называемого "волеизъявления граждан" протоколы с результатами "референдума" за подписью обвиняемой и ее подчиненных переданы представителям территориальной избирательной комиссии, контролируемым боевиками", - отмечают в прокуратуре.

Согласно законодательству, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.