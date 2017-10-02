В Львовской области из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

В Львовской области в результате непогоды были обесточены почти 300 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 октября 2017 года на территории области без электроснабжения осталось 292 населенных пунктов (183 полностью, 109 частично)", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, больше всего отключений в Бугском районе - 45 полностью, 3 частично; Жовковском районе - 34 полностью, 41 частично; Пустомытовском районе - 30 полностью, 30 частично.

Кроме того, всего в результате осложнения погодных условий на территории Львовской области в период с 5 по 6 октября 2017 года, что сопровождалось сильными порывами западного ветра до 25 м / с, подразделениями ГСЧС было осуществлено 26 выездов для резки поваленных деревьев (всего порезаны 33 дерева). Так, от Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области для спасательно-восстановительных работ были привлечены 72 человека личного состава и 26 единиц техники.