» » СБУ предлагает наказывать политиков и чиновников за посещение РФ

СБУ предлагает наказывать политиков и чиновников за посещение РФ

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины инициирует введение уголовной ответственности за посещение России украинскими политиками и чиновниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. В проекте закона, в частности предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение России с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая важность законопроекта для украинского общества, СБУ готова к его общественному обсуждению и выносит законопроект на публичную дискуссию.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:58

НАПК направило в суд админпротокол в отношении депутата Лисичанского горсовета

Сегодня, 11:23

ВР продолжила действие закона "об особом статусе" Донбасса

Сегодня, 10:44

Главари ОРДЛО блокируют восстановление критичных объектов инфраструктуры, - СЦКК

Сегодня, 10:26

Глава Генштаба обсудил с Порошенко свою отставку из-за взрывов в Калиновке

Сегодня, 09:59

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 09:55

ЛНРовцы не готовы к открытию КПВВ в Золотом

Сегодня, 09:02

В НАТО поддерживают размещение миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса

Сегодня, 09:00

За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрела

Вчера, 18:00

СБУ раскрыла аферу с пенсиями умерших людей на Луганщине

Вчера, 17:41

Мужчина, который разрушил мемориал Небесной сотни, сделал это, чтобы «закончить войну»

Вчера, 17:09

На Луганщине должников снова пугают отключениями от электроэнергии

Вчера, 16:59

Парламент ушел на перерыв из-за потасовки депутатов при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса

Новости Украины:

Сегодня, 11:58

СБУ предлагает наказывать политиков и чиновников за посещение РФ

Сегодня, 10:47

В Донецкой области будет бушевать штормовой ветер

Сегодня, 10:23

На Львов обрушилась буря, часть дорог перекрыта

Сегодня, 09:59

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 09:02

В НАТО поддерживают размещение миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса

Вчера, 18:00

СБУ проведет антитеррористические учения в «Борисполе»

Вчера, 17:40

ВР обязала артистов из РФ получать разрешение СБУ на гастроли в Украине

Вчера, 17:25

Руководство одесской «Укрпочты» задержали на взятке

Вчера, 16:33

ГПУ вызвала на допрос бывшего сбушника, перешедшего на сторону «ДНР»

Вчера, 16:17

Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Вчера, 15:49

Членов банды Торпеды арестовали на два месяца

Вчера, 15:13

В центре Киева разбит мемориал Героям Небесной сотни

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 