СБУ предлагает наказывать политиков и чиновников за посещение РФ

Служба безопасности Украины инициирует введение уголовной ответственности за посещение России украинскими политиками и чиновниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. В проекте закона, в частности предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение России с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая важность законопроекта для украинского общества, СБУ готова к его общественному обсуждению и выносит законопроект на публичную дискуссию.