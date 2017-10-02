На Львов обрушилась буря, часть дорог перекрыта

Во Львовской области в ночь на 6 октября из-за бури перекрыта часть дорог, повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"По улицам Львова и трассам области попадали деревья, также оборванные кабеля электроснабжения", - написал депутат.

Так, во Львове на улицах ветки от деревьев перекрыли часть движения на дорогах, также повреждены линии электропередач, в одном из домов сорвало крышу.

Также сообщается, что в Брюховичах и в Дублянах упавшие деревья преградили проезд на дорогах. "Возле станции Красное, больше часа стоит поезд 091 Киев-Львов", - добавил депутат.

Отмечается, что полиция, коммунальные службы и ГСЧС работают над стабилизацией ситуации в области.



