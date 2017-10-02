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ВР обязала артистов из РФ получать разрешение СБУ на гастроли в Украине

Вчера, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада утвердила изменения в Закон  "О гастрольных мероприятиях в Украине"  относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.

За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутатов.

Законопроект запрещает проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти.

В случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин РФ, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При этом организатор должен предоставить Службе безопасности Украины достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность .

Служба безопасности Украины в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

В случае нарушения этих правил организатору мероприятия грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (от 160 до 320 тысяч грн).


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