Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Правоохранители проводят обыски в Одесском горсоветеВчера, 16:17
Правоохранители проводят обыски в департаменте коммунальной собственности Одесского городского совета.
Об этом сообщает муниципальный портал "Думская".
Как сообщается, обыски проводят сотрудники СБУ и Генпрокуратуры, которые изымают документы. Правоохранителей, в частности, интересуют операции по сдаче в аренду и продаже объектов коммунальной собственности в Одессе.
Как пояснили порталу, следственные действия связаны с расследованием уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Вячеслава Шандрыка. Обыски проводятся также в домах руководителей департамента.