Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Правоохранители проводят обыски в департаменте коммунальной собственности Одесского городского совета.

Об этом сообщает муниципальный портал "Думская".

Как сообщается, обыски проводят сотрудники СБУ и Генпрокуратуры, которые изымают документы. Правоохранителей, в частности, интересуют операции по сдаче в аренду и продаже объектов коммунальной собственности в Одессе.

Как пояснили порталу, следственные действия связаны с расследованием уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Вячеслава Шандрыка. Обыски проводятся также в домах руководителей департамента.