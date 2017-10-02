Правоохранители задержали 17-летнего подростка, который в течение полугода сообщал о "заминировании" госучреждений Краматорска, - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что на счету "шутника" 5 ложных сообщений о минировании админзданий, среди которых были железнодорожный вокзал, учебные заведения, детская больница и прочее. Каждый раз на место потенциального "заминирования" направлялись сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. После тщательных обследований зданий и прилегающих территорий никаких взрывоопасных предметов или материалов правоохранителями выявлено не было.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники сектора криминальной полиции вместе со Службой безопасности Украины установили личность злоумышленника, которым оказался 17-летний местный житель.

Следственным отделом Краматорского отдела полиции правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до 7 лет заключения.