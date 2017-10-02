В прокуратуре рассказали подробности ДТП с автобусом Нацгвардии

Прокуратура открыла дело по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом Национальной гвардии в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. "Во время движения военной колонны Национальной гвардии Украины 5 октября 2017 в Киевской области произошло ДТП.

Один военнослужащий погиб, семеро военнослужащих и гражданский травмированы", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, около 7:00 утра произошло ДТП на трассе Киев - Вышгород с участием рейсового автобуса "Богдан" сообщением "Лютеж-Киев" и автобуса "Эталон" Национальной гвардии Украины.

Так, во время движения военной колонны, примерно в 2 км от расположения воинской части, маршрутный автобус столкнулся с военным транспортным средством, перевозившим военнослужащих в сопровождении автомобиля Службы безопасности дорожного движения Нацгвардии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 2. ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Отмечается, что следствие поручено проводить Главному управлению национальной полиции в Киевской области, по процессуального руководства военной прокуратуры Центрального региона Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы Главного управления национальной полиции в Киевской области и военной прокуратуры.