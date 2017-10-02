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Отопительный сезон в пяти районах Львовской области под угрозой срыва из-за миллионных долгов тепловиков

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

На протяжении нескольких месяцев теплоснабжающие предприятия Бродытеплоэнерго, Бориславтеплоэнерго, Дрогобычтеплоэнерго, Стебниктеплокомунэрего и Червоноградтеплокомунэнерго накапливают долги перед ПАО "Львовгаз" за услуги по распределению газа.

По состоянию на сегодня общая сумма задолженности предприятий составляет 13,7 млн гривен.

Так, в соответствии с требованиями действующего законодательства, "Львовгаз" вынужден прекратить распределение природного газа на объекты теплоснабжающих предприятий до полного погашения задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поскольку тариф на распределение газа являются единственным источником поступления средств в компании, несвоевременные расчеты предприятий ТКЭ невозможным проведение надлежащей подготовки газораспределительной системы региона к отопительному сезону 2017-2018 и ставят под угрозу своевременное его начало. На сегодня, из-за миллионных долгов тепловиков в ПАО "Львовгаз" возникают проблемы с финансированием ремонтных работ и их выполнением в полном объеме, уплатой налогов и выплатой заработной платы работникам.

"Мы неоднократно обращались к предприятиям теплоэнергетики информируя о необходимости погасить долг в кратчайшие сроки. При этом, руководству предприятия было предложено подписать договор на реструктуризацию долга и подать графики его погашения. Такой шаг позволил бы тепловикам выплачивать накопившуюся задолженность постепенно и избежать отключения котельных от газа. Местная власть Бродов, Борислава, Дрогобыча, Стебника и Червонограда также полностью самоустранилось в этом вопросе.

Кроме того, мы также направляли письма-обращения к депутатам городских советов этих городов, с призывом взять на контроль ситуацию и поспособствовать погашению долгов предприятий ТКЭ перед ПАО "Львовгаз". Ведь, как избранники местных общин они должны заниматься их проблемами. Однако, результата, пока, не имеет", - отметил председатель правления ПАО "Львовгаз" Юрий Войсович.

По его словам, теплоснабжающие предприятия не воспользовались ни одним из возможных вариантов для разрешения ситуации. Кроме того, тепловики не сделали никаких шагов на встречу.

В связи с этим ПАО "Львовгаз" было вынуждено прекратить распределение газа на предприятия ТКЭ Бродов, Борислава, Дрогобыча, Стебника и Червонограда. Согласно Кодексу газораспределительных систем оператор ГРС обязан прекратить распределение природного газа на объекты потребителя до полного погашения задолженности. ПАО "Львовгаз" обращает внимание руководителей теплоснабжающих предприятий, для того чтобы войти в новый отопительный сезон без проблем, необходимо погасить задолженность за услуги распределения природного газа.


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