Насосная станция Южнодонбасского водовода попала под обстрел

4 октября с 18 часов насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова находилась в зоне обстрелов. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает КП «Вода Донбасса

Боеприпасы попали на территорию насосной станции возле бомбоубежища и гаража.

«Сотрудники успели укрыться в бомбоубежище. Как только обстрел прекратился, наши коллеги приступили к своим обязанностям по обеспечению работы насосной станции первого подъема ЮДВ - одного из самых важных объектов водоснабжения Донецкого региона, от которого зависит водоснабжение более миллиона человек», - говорится в сообщении.