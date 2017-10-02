СБУ выдворила из Украины журналиста телеканала НТВ

Служба безопасности Украины выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

4 октября в Киеве российского гражданина задержали сотрудники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".

"СБУ установила, что Немишев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - заявили в Службе безопасности.