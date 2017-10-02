Аэропорт Мариуполя через суд вернули на баланс города

Аэропорт Мариуполя через суд вернули на баланс городского коммунального предприятия. Об этом сообщил директор Департамента городского имущества Александр Добровольский, - передает MRPL.CITY.

Отмечается, что Киевским хозяйственным апелляционным судом в июне этого года вынесено решение о принудительном прекращении действия договора аренды между Департаментом имущества горсовета Мариуполя и ПАО "Азовобщемаш". Сейчас начата процедура передачи аэропорта на баланс КП "Аэропорт Мариуполь".

"Сделан первый шаг для восстановления работы мариупольского аэропорта", - заявил городской голова Вадим Бойченко .

Справка: Аэропорт Мариуполя начал строиться в 1967 году, до 1993 года он находился в составе Донецкого объединенного авиаотряда. С 2003 по 2005 год силами ММК имени Ильича была проведена масштабная реконструкция аэропорта. В 2004 году приобретены два новых самолета Ан-140-100 и аэропорт получил статус международного. В 2004-м было перевезено более 10 тысяч пассажиров. Уже в 2007 году пассажиропоток составил более 20 тысяч человек. С 2009-го из Мариуполя регулярные рейсы не производились.

В долгосрочную аренду аэропорт ПАО "Азовобщемаш" взяло в феврале 2012 года, но регулярные рейсы так и не возобновились.

С началом противостояния на Донбассе аэропорт заняли военные, которые находились там до апреля прошлого года.