В окрестностях Калиновки нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

По состоянию на утро 4 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Калиновке не наблюдается, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пиротехники продолжают выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 358 заявок, из них выполнены – 358.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,876 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 998 взрывоопасных предметов.