ГПУ инкриминирует госизмену 73 украинским военным в Крыму

Генеральная прокуратура Украины подозревает в государственной измене 73 украинских военнослужащих, передает Deutsche Welle.

Всем им уже сообщили о подозрении. Обвинительные акты в суд направлены по 59 военным. Рассмотрены судом и вынесены приговоры по двум делам.

В ГПУ также сообщили, что 12 производств остановлены, еще по двум - продолжается расследование.

По данным прокуратуры, в 2014 году после аннексии Крыма на материковую часть Украины не вышли 9940 военных. Почти всем им сообщено о подозрении в совершении (самовольно покинули военные части, дизертировали