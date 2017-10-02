В Раде предлагают учредить День программиста

Проект постановления об учреждении Дня программиста зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект зарегистрирован 29 сентября по инициативе нардепа Иван Кривенко из фракции "Блок Петра Порошенко".

В пояснительной записке указано, что IT-отрасль является динамичным сегментом мировой экономики. По состоянию на конец 2016 года в Украине работает 99 940 специалистов в IT-сфере. Ежегодно их количество увеличивается примерно на 12%.

Благодаря работникам сферы программирования ежегодно в Украину в среднем поступает 2 млрд валюты, в среднем 1 программист создает 2-3 дополнительных рабочих места, а около 5% ВВП составляет IT-отрасль.

"Проектом постановления предлагается установить на государственном уровне День программиста, который будет отмечаться ежегодно в 256-й день года: 13 сентября и 12 сентября в високосный год", - говорится в пояснительной записке.