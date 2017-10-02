В Борисполе установили терминалы для самостоятельной регистрации

Авиакомпания МАУ установила пять киосков для самостоятельной регистрации пассажиров в аэропорту Борисполь, сообщает avianews.

Устройства расположены в левом крыле терминала D рядом с первым островом регистрации, который обслуживает рейсы МАУ.

С помощью киосков пассажиры могут зарегистрироваться на рейс и бесплатно распечатать посадочный талон. Рядом с устройствами дежурят сотрудники МАУ.

Как сообщалось, с 1 октября 2017 г. МАУ сделала платным для вылетающих внутренними рейсами и международными рейсами средней дальности пассажиров эконом-класса получение посадочного талона на стойке регистрации в аэропорту. Сбор за распечатку составляет 10 евро.

Его могут не платить пассажиры, которые выполнили онлайн-регистрацию, распечатали выданный системой посадочной талон или же сохранили его на мобильном устройстве для предъявления с экрана гаджета службам аэропорта.