На Кураховской ТЭС обнаружен мертвым работник подрядной организации

Мужчина без признаков жизни был обнаружен на Кураховской ТЭС ночью 3 октября. Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе "ДТЭК Кураховская ТЭС".

"3 октября в 23:40 на территории котлотурбинного цеха ДТЭК Кураховская ТЭС во время обхода был обнаружен без признаков жизни работник подрядной организации ООО "ОРТУС", 1975 года рождения. Дежурная медсестра здравпункта констатировала смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

Работы на энергоблоке подрядная организация ООО "ОРТУС" проводила на выделенной для нее территории. Обнаружил члена своей бригады без признаков жизни сотрудник данной подрядной организации. Пострадавший находился в котельном отделении на отметке 1,5 м.

Создана комиссия по расследованию происшествия. Обстоятельства и причины устанавливаются.