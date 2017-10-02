Харьковский футбольный клуб "Металлист" передадут в государственную собственность.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, решение о возврате уже принял суд. До этого клуб пренадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко.

"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно, конкурс для инвесторов, возможны другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром Петренко мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал Луценко.

Он отметил, что клуб возвращают в порядке спецконфискации. Напомним, Курченко владел "Метеллистом" с 2012 года. До этого клуб принадлежал бизнесмену Александру Ярославскому.