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"Суд" в Крыму пересмотрит дело украинца Балуха - адвокат

Вчера, 18:29 citynews.net.ua | Напечатать

Так называемый Верховный суд во временно оккупированном Крыму вернул уголовное дело против украинца Владимира Балуха в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе на видео, которое выложил в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Приговор Раздольненского районного суда был отменен, и дело возвращено на новое рассмотрение", - заявила Динзе.

Она уточнила, что "суд" принял такое решение из-за того, что судья, которая вела это дело, не имела на это права и должна была  взять самоотвод: она ранее рассматривала другое дело против Балуха.

"Суд посчитал, что это существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства, и возвратил уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда.  Как только уголовное дело поступит в суд и будет назначено судебное заседание, сторона защиты будет заявлять о возвращении уголовного дела прокурору", - добавила Динзе.

Адвокат подытожила, что уголовное производство против Балуха было незаконно открыто - еще до получения оперативных материалов, которые могли бы явиться поводом для уголовного дела.

"Уголовное дело должно быть возвращено в органы предварительного расследования и прекращено в отношении подзащитного", - сообщила Динзе о планах стороны защиты.

Сейчас Балух находится в СИЗО, адвокаты будут требовать пересмотра для него меры пресечения.


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